На Киевщине полицейский спас ребенка, провалившегося под лед. Фото

В селе Мироцком Киевской области 24 марта мальчик провалился под лед в 25 метрах от берега и полицейский вне службы вместе с неравнодушным гражданином спасли ребенка.

Патрульный Вадим объехал водоем и бросился к пострадавшему. Вместе с другим мужчиной они обмотались тросом и начали ломать лед, чтобы плыть в направлении ребенка на лодке. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В результате сотруднику правоохранительных органов удалось приблизиться к мальчику настолько, чтобы бросить веревку, и ребенок из последних сил ухватилась за нее.

Отмечается, что на пути к берегу второй спаситель начал терять силы, поэтому Вадиму пришлось тащить обоих. Оказавшись на берегу, патрульный понес мальчика на руках к дороге, где их ждали, а затем посадили в автомобиль греться и отвезли ребенка в больницу.

В пресс-службе добавили, что сейчас с пострадавшим мальчиком все в порядке, а сам полицейский говорит, что не считает себя героем, а только рад, что все они оказались в нужном месте и в нужное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в метрополитене на станции "Дворец Спорта" с помощью установленного там дефибриллятора удалось спасти 56-летнего мужчину. Благодаря своевременно оказанной помощи состояние пациента стабильное.