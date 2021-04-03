На Київщині поліцейський врятував дитину, яка провалилася під лід. Фото

У селі Мироцькому Київської області 24 березня хлопчик провалився під лід у 25 метрах від берега і поліцейський поза службою разом з небайдужим громадянином врятували дитину.

Патрульний Вадим об'їхав водойму і кинувся до потерпілого. Разом з іншим чоловіком вони обмоталися тросом і почали ламати лід, щоб плисти в напрямку дитини на човні. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У підсумку співробітнику правоохоронних органів вдалося наблизитися до хлопчика настільки, щоб кинути мотузку, і дитина з останніх сил вхопилася за неї.

Зазначається, що на шляху до берега другий рятівник почав втрачати сили, тому Вадиму довелося тягти обох. Опинившись на березі, патрульний поніс хлопчика на руках до дороги, де на них чекали, а потім посадили в автомобіль грітися і відвезли дитину в лікарню.

У пресслужбі додали, що зараз з потерпілим хлопчиком все гаразд, а сам поліцейський говорить, що не вважає себе героєм, а тільки радий, що всі вони опинилися в потрібному місці і в потрібний час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в метрополітені на станції "Палац Спорту" за допомогою встановленого там дефібрилятора вдалося врятувати 56-річного чоловіка. Завдяки своєчасно наданій допомозі стан пацієнта стабільний.