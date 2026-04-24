На Киевщине легковушка сбила насмерть пожилую велосипедистку. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области легковушка сбила пожилую женщину, которая ехала по дороге на велосипеде. К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в медучреждении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла на днях, на одной из улиц в городе Березань Киевской области.

По предварительным данным 52-летний водитель автомобиля "ЗАЗ" столкнулся с велосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении с правого края дороги и перед легковушкой начала переезжать дорогу.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, от полученных в ДТП травм, 72-летняя женщина скончалась в больнице. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на трассе "Киев-Одесса" столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб водитель одного из авто – его тело из салона искореженной машины доставали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области 21-летний водитель Mercedes, двигаясь задним ходом, сбил женщину. К сожалению, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных в ДТП травм.

