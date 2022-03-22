На Киевщине 22 марта не будут эвакуировать население: названа причина

На территории Киевской области до 7:00 23 марта действует усиленный комендантский час. Из-за этого эвакуацию населения в регионе проводить не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Киева. Вывозить население в безопасное место продолжат, когда это будет безопасно.

"В области действует усиленный комендантский час. До 7:00 23 марта выходить на улицу запрещено! Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия, или если у вас есть спецпропуск. Прошу всех жителей области отнестись к этому ответственно. Комендантский час – это вынужденная мера, которая в первую очередь требуется для вашей безопасности. Сегодня, 22 марта, в Киевской области эвакуации нет. В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и области с 20:00 понедельника, 21 марта, и до 7:00 23 марта будет действовать усиление комендантского часа. Передвигаться по городу можно только при наличии спецпропусков.

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