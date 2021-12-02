На дорогах Киева заметили такси Maybach за $100 тыс.: кто может заказать и во сколько обойдется проезд

На дорогах Киева заметили автомобили премиум-класса Maybach, которые оказывают услуги такси. Минимальное время, на которое можно заказать машину, составляет 3 часа, а стоимость – 5 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала директор по коммуникациям компании "Элит Такси" Анастасия Саракуз. По ее словам, один час работы элитного такси стоит 2 тысяч гривен.

"На рынке Украины такой сегмент услуг новый, но он уже пользуется огромной популярностью. К примеру, у нас есть два Maybach 2016 и 2017 годов и их на эти выходные уже заказать невозможно. Как и Bentley, которые, также есть в нашем парке автомобилей. Вызвать машину можно как через приложение на смартфоне, так и по телефону", – рассказала Саракуз.

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Она уточнила, что минимальная стоимость заказа Maybach за первые 3 часа составляет 5 тысяч гривен и плюс 35 грн/км за городом. При этом необходимо внести предоплату в размере 50% от сумы заказа.

"С постоянных клиентов предоплата не снимается. Мало того, вы можете заказать эту машину в любой город Украины – как на несколько часов, так и на несколько дней или даже месяцев", – резюмировала Саракуз.

Отметим, Maybach 2016 года выпуска в Украине стоит около 100 тысяч долларов США.

Элит Такси – это одна из немногих компаний в Украине, которая легально работает на рынке пассажирских перевозок и в соответствии с действующим законодательством. Все водители регулярно проходят медосмотр, а сам транспорт имеет право ездить по полосе движения общественного транспорта.

Кроме того, среди автомобилей премиум-класса клиенты могут выбрать: Bentley, Mercedes S-Class или V‑Class, а также Lexus. Автомобили могут ездить как с опознавательными знаками такси, так и без них, по желанию клиента. Выбрать транспорт можно на официальном сайте компании.

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