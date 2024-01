На 'Business Gravity 2024. Top-100' наградили благотворителей, бизнесменов и представителей креативных индустрий

24 января в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась Первая ежегодная Международная бизнес-премия " Business Gravity 2024. TOP – 100 ". На мероприятии наградили бизнесменов, волонтеров, представителей креативных индустрий, лидеров в разных отраслях, весомые вклады в трансформацию и модернизацию украинского бизнеса и волонтерского движения.

Видео дня

Ведущими вечера были Юрий Горбунов и Лилия Репка. В рамках мероприятия состоялся благотворительный аукцион, на котором было собрано 348 600 гривен. Денежные средства будут направлены на медицинскую реабилитацию детей из центров "ЯМариуполь.Киев".

На аукционе были представлены следующие лоты:

герб из стали, производимой на заводе Азовсталь от семьи Нерсесян;

статуэтка в виде трезубца, подписанная Валерием Залужным;

Флаг Украины;

картина Дмитрия Ачкасова "Одиночество. Праздники родного края";

костюм от бренда Vivons;

эксклюзивное платье от ONE LUXY;

футболка с надписью Freedom с автографом Александра Усика;

лампа Achille Castiglioni;

Икона Архангела Михаила;

картина "Феникс" от Анны Яхно;

картина Вячеслава Займака "Рождение золотой Украины";

картина Оксаны Фурса "Таврический Бык";

костюм украинского мужского бренда YARMICH с индивидуальной коррекцией по фигуре;

картина "Формула победителя";

Виктория Башлыкова картина "Жизнь";

Олег Маламуж картина "Украинский танец";

3 часа на эксклюзивном транспортном развлекательном средстве от Limuzine & Party Bus;

диагностика и полный ремонт автомобиля от Armor Car.

Описание:

А еще гостей ожидал концерт известных украинских исполнителей: Елены Тополи, Влада Дарвина, СолоХи, Софии и Маруси Нерсесян, дуэта Anna Maria, Максима Бородина, Люси Кофе, RAZO, Сергея Мироненко, Анны Кривец, Dima Prokopov, DJ Starkov, Софии Егоровой. Все эти артисты постоянно участвуют в благотворительных мероприятиях и много волонтеров.

"Международное благотворительное мероприятие, организаторами которого является ГО FENIX CHARITY, создано для настоящих патриотов нашей несокрушимой страны, предпринимателей и лидеров различных векторов бизнеса "Business Gravity. TOP - 100". В этот вечер мы не только отметили наградами лучших лидеров в различных отраслях, а еще и собрали средства благодаря благотворительному аукциону в помощь детям из центров "ЯМариуполь.Киев", – рассказала основательница премии и глава ОО "FENIX CHARITY" Марина Филиппенко.

ГО FENIX CHARITY занимается детьми из центров "ЯМариуполь.Киев", которые нуждаются в гуманитарной и медицинской реабилитации. Ямариуполь – это масштабный проект, где мариупольцы работают для мариупольцев и помогают тем, кто был вынужден покинуть родные дома. В центрах "ЯМариуполь.Киев" оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, функционирует детская комната и работает бытовой центр. Также регулярно проводятся развлекательные мероприятия для детей и взрослых – мастер-классы, экскурсии и праздники.

В этот вечер также отметили специальными наградами достижения украинских и международных компаний, представителей креативных индустрий, спортсменов, волонтеров, врачей, педагогов: ветерана российско-украинской войны Анатолия Басенко; центр "ЯМариуполь" в лице Кильдишова Ярослава Олеговича, Саргиса Саргесяна, Гордиенко Юрия Николаевича; компанию "Киевский БКК" в лице Юлии Ярмоленко; Владу Кудицкую; Елену Тополь; Власть Дарвина; благотворительную организацию "Благотворительный фонд "ДФТГ Т2"; "Благотворительный Фонд "Дети Детям"; ресторан "ГАЛУШКА ПОЛТАВСКАЯ" в лице Ушакова Андрея Васильевича; Софию и Марусю Нерсесян, Александра Нерсесяна; ОО "Сумский бабской батальон-ТИЛ"; благотворительный фонд Help for Ukraine; СолоХу; Лилию Олейник – главу ОО "Живу в гармонии"; Элайя Рукосса (модный дом Roukoss); Elite Dental; дуэт Anna Maria; Юлию Левицкую; ONE LUXY; Максима Бородина; Олега Олейникова (благотворительный фонд "Слобожанська варта"); Сэма Статиса; Александрову Марию Григорьевну (Theometrics Ukraine); врач Руфанову Анну Анатольевну; Люсю Кофе; RAZO; Вячеслава Дюденко; Сергея Мироненко; педагог Ламзу Дмитрия Владимировича; Виктора Лещинского (Национальный экспертно-строительный Альянс Украины); Дмитрия Брифа; Старитский & Левитский Водка Украина; ОО "Амбасадор Детства"; Анну Кривец; Черноморец Анжелику Витальевну; Елену Рыхальскую; Дмитрия Прокопова; Юрия Горбунова; Лилию Репку; Алену Онуфрийчук; Софию Егорову; Дарью Чубовскую; Ольгу Марцинко; Кристину Орловскую; компанию СHOICE Ukraine; Ольгу Самохвалову; Игоря Буранова; Ягодинского Виталия Васильевича; "Клуб Олимпус"; CALM CLINIС; DS MASSAGE STUDIO; Шевчук Татьяна Юрьевна; Lior; Zarmilkas; DJ Starkov; ИА "Оперативная Украина Инфо" в лице Юрия Иванова; Oboz.UA в лице Леси Гасич; Limuzine & Party Bus; Торговый дом "Вина Мира"; Pelts Clinic; Armor Ukraine.

Партнеры мероприятия: ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИНА МИРА",Pelts Clinic, Yarmich, Lior, Studio Leon, БФ Дети Детям, Недильский Владимир OF HUMAN RIGHTS PROTECTION, CALM Clinic, Фонд Виктора Лещинского, ELITE DENTAL, Dr.Yagodzinsky Dental care, My safety friends, СББ тыл, Национальный экспертно-строительный альянс Украины, Благотворительный фонд ДФТГ Т2, БКК, Help for Ukraine OSCAR Dry Clean Studio, Орловская, Дуденко яркие яйца, Рукосс, Зармилькас, Клецк, Теометры, City Beach Club, Матч для места + Динамо Киев, D/S Best massage in the city, DISTIL N*9 маленькая битва vodka, Посол детства , Club Olympus, Бизнес хаб, KIDS бутик, PARTY BUS, Armor car, БФ Слобожанская стража, Ned.Studio Videographer.

Медиапартнеры мероприятия: 33 Канал, 33 канал KIDS, Pravda news, ОУ ИНФО Оперативная Украина, Top 100 UA Всеукраинский журнал для деловой элиты, Первый бизнес, People.Укрпочта, Vodafone, OBOZ.UA, Украинки .in.ua, TOUCH, Marie Claire.