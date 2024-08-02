Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

Центральный корпус детской больницы "Охматдет" будет отстроен после нового тендера, который должен быть объявлен в ближайшую неделю. Его проведут по новой процедуре через "Прозорро".

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент OBOZ.UA. В настоящее время заведение частично возобновило свою работу.

По словам главы Минздрава, на благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на благотворительный фонд "Охматдет" – 378 миллионов гривен, 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24, еще 100 миллионов гривен выделило правительство из резервного фонда.

Кроме того, Фонд Говарда Баффета выделил условно 11,2 миллиона долларов, но он привозит помощь в виде оборудования, а не средств. Правительство Литвы выделило 1 миллион долларов, а правительство Германии озвучило намерение выделить 10 миллионов евро.

Министр добавил, что было принято решение все собранные средства перечислить на единый счет "Охматдета". Восстановление заведения начнут после нового тендера, который будет объявлен в ближайшую неделю и проведен по новой процедуре через "Прозорро".

"В результате удара ракеты по больнице "Охматдет" 8 июля ее работа возобновилась лишь на 60-70%. Некоторые дети до сих пор находятся в медицинской эвакуации. В результате удара были повреждены пять зданий, принадлежащих больнице. Диализный центр почти полностью разрушен. Очень большое повреждение получил старый хирургический корпус", – уточнил гендиректор больницы Владимир Жовнир.

Также повреждены административное здание, новый и неонатальный корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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