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Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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В настоящее время заведение частично возобновило свою работу

Центральный корпус детской больницы "Охматдет" будет отстроен после нового тендера, который должен быть объявлен в ближайшую неделю. Его проведут по новой процедуре через "Прозорро".

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент OBOZ.UA. В настоящее время заведение частично возобновило свою работу.

По словам главы Минздрава, на благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на благотворительный фонд "Охматдет" – 378 миллионов гривен, 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24, еще 100 миллионов гривен выделило правительство из резервного фонда.

Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

Кроме того, Фонд Говарда Баффета выделил условно 11,2 миллиона долларов, но он привозит помощь в виде оборудования, а не средств. Правительство Литвы выделило 1 миллион долларов, а правительство Германии озвучило намерение выделить 10 миллионов евро.

Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото
Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото
Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

Министр добавил, что было принято решение все собранные средства перечислить на единый счет "Охматдета". Восстановление заведения начнут после нового тендера, который будет объявлен в ближайшую неделю и проведен по новой процедуре через "Прозорро".

Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото
Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото
Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

"В результате удара ракеты по больнице "Охматдет" 8 июля ее работа возобновилась лишь на 60-70%. Некоторые дети до сих пор находятся в медицинской эвакуации. В результате удара были повреждены пять зданий, принадлежащих больнице. Диализный центр почти полностью разрушен. Очень большое повреждение получил старый хирургический корпус", – уточнил гендиректор больницы Владимир Жовнир.

Также повреждены административное здание, новый и неонатальный корпуса.

Центральный корпус "Охматдета" отремонтируют после нового тендера: в Минздраве рассказали подробности. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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