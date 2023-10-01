"Мы – бьющийся за свою волю народ": Кличко поздравил военных с Днем защитников и защитниц

Украинские защитники и защитницы десятый год противостоят российскому злу и агрессии. Наше государство показало всему миру, что мы – народ, который бьется за свою волю и свое государство.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил украинских военных за их героизм и борьбу с оккупантами.

"Десятый год российскому злу и агрессии противостоят отважные Защитники и Защитницы Украины. Украинцы показали всему миру, что мы – народ, который бьется за свою волю и свое государство. И мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Все вместе – о объединив усилия воинов, волонтеров, тех, кто работает в тылу, – мы победим! Потому что настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева добавил, что сегодня, 1 октября, украинцы чтят память Героев, отдавших жизнь за возможность украинцев иметь мирное и успешное будущее.

"Спасибо воинам, которые дерутся за каждый сантиметр украинской земли, закрывающих небо над нами от воздушных угроз. Честь и уважение нашим защитникам и защитницам! Вечная память павшим Героям! Слава Украине!", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Украине с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский и военное командование нашей страны поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства подчеркнул, что наши сильные воины каждый день приближают победу Украины.

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