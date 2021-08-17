Музей Майдана – о скандальной инсталляции в Киеве: организаторы официально нас не уведомляли

В Музее Майдана обнародовали свою позицию по поводу скандальной инсталляции в центре Киева, которая спровоцировала столкновения. Там говорят, что организаторы лишь устно предупреждали о необходимости установки, но официальных писем не поступало.

Об этом сообщается на сайте Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства. Также объясняется, что такие мероприятия согласовываются в Киевской городской государственной администрации.

"Никаких письменных обращений от представителей киносъемочной группы, юридических лиц или организаторов на согласование монтажа и установки любых декораций на Алее Героев Небесной Сотни в адрес Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни не поступали, а поэтому никакие ответы или согласования не предоставлялись", – сказано в разъяснении.

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При этом в музее подчеркнули, что о необходимости обустроить алею им сообщили только устно. Сказали лишь, что будет инсталляция, символизирующая путь украинцев к провозглашению независимости. Но официальных писем с подробным описанием запланированного от организаторов не поступало.

Также в сообщении уточняется, что по правилам такие мероприятия согласовывает КГГА, а балансодержателя территории, где они планируются, просто ставят в известность.

"Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие мероприятия, как и влиять на их сценарии", – пояснили в музее.

В то же время на сайте Института национальной памяти уточнили, что это были временные декорации для съемок проекта. В итоге организаторы решили убрать конструкции и перенести съемки в другое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала рабочие начали устанавливать исторические декорации, призванные отразить быт украинцев в разные десятилетия. Одна из них отображала интерьер советской квартиры, также были установлены автоматы для газировки. Это вызвало негативную реакцию киевлян.

Позднее туда пришли активисты, которые начали сносить декорации. В результате произошли стычки и были задержаны несколько человек, которых позднее отпустили.