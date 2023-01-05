Мокрый снег и местами гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 6 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 января. Облачно, небольшой дождь в переходом в мокрый снег (днем местами). На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем от 1°С тепла до 4°С мороза; в Киеве ночью и днем 0-2°С мороза", – поведали синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

Добавим, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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