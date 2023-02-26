Мокрый снег и местами гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 27 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 27 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 27 февраля. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем от 2°С тепла до 3°С мороза; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий снег, который днем может усилиться, но к приходу вечера он должен прекратиться.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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