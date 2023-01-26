Местами небольшой снег и до 2°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 27 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 2°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 27 января. Облачно, местами небольшой снег. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем около 0 °С", – рассказали синоптики.

Добавим, на этой неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. Начиная с пятницы, 27 января в страну придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица и порывистый ветер.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!