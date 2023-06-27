Местами грозы и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 июня

В Киеве и Киевской области в среду, 28 июня, кратковременные дожди, днем по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевской области на 28 июня. Облачно с прояснениями. Возможен дождь, днем по области местами грозы. Температура ночью 12-17°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 28 июня весь день в Киеве будет облачным. Ночной дождь до утра может усилиться, но вскоре должен прекратиться.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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