Местами гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 23 мая, облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 23 мая. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 11-16°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С , днем 22-24°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 23-25 мая по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жители региона призвали быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе и беречь наши экосистемы.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 23 мая ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15,0°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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