Местами гроза и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июня

В Киеве и Киевской области в четверг, 8 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 8 июня. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 12-17°С, днем 19-24°С; по Киеву ночью 14-16°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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