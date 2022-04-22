Мэр Ирпеня рассказал, когда откроют супермаркеты и восстановят подачу воды. Видео

В Ирпене Киевской области в ближайшие дни восстановят подачу электроэнергии во все дома. Кроме того, в городе должны открыться супермаркеты.

Об этом во время встречи с жителями города сообщил мэр Александр Маркушин. Кроме того, в Ирпене уже восстановлена мобильная связь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет светло. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь. Также со следующей недели в Ирпене откроются большие магазины – NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка, АТБ", – сообщил Маркушин.

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Напомним, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.

В Киевской области сотрудники коммунальных служб проводят работы по восстановлению бесперебойного обеспечения жителей региона питьевой водой. В Ирпене "Киевводоканал" завершил работы на канализационном коллекторе, поврежденном вражескими обстрелами.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный от российских оккупантов Ирпень Киевской области постепенно возвращается к нормальной жизни. В городе восстанавливают разрушенные врагом коммуникации и инфраструктуру.