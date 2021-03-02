Малюська показал ремонт камеры в Лукьяновском СИЗО на 100 тысяч грн. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Работы проводились за счет средств, полученных от платных камер

На ремонт одной камеры Киевского следственного изолятора (Лукьяновский СИЗО), рассчитанной для 20 человек, потратили более 100 тысяч гривен.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook министр Юстиции Украины Денис Малюська, работы проводились не за государственный счет (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Камера на 20 человек до и после ремонта. Он проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Стоимость – 101 205 грн", – уточнил Малюська.

В камере провели ремонт.

Отметим, что платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве, проживание в которой обойдется в 2000 гривен за сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.

7 дней пребывания в этой VIP-камере стоит 8000 гривен, месяц – 12 000 гривен.

В Лукьяновском СИЗО есть шесть VIP-камер (одна из них женская). Там стоят по четыре односпальных кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.

Камера в СИЗО до ремонта.
Камера в СИЗО до ремонта.
Камера в СИЗО до ремонта.
Камера в СИЗО после ремонта.
Камера в СИЗО после ремонта.
Камера в СИЗО после ремонта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле 2020 года стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.

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