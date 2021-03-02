Малюська показал ремонт камеры в Лукьяновском СИЗО на 100 тысяч грн. Фото

На ремонт одной камеры Киевского следственного изолятора (Лукьяновский СИЗО), рассчитанной для 20 человек, потратили более 100 тысяч гривен.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook министр Юстиции Украины Денис Малюська, работы проводились не за государственный счет (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Камера на 20 человек до и после ремонта. Он проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Стоимость – 101 205 грн", – уточнил Малюська.

Отметим, что платная камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве, проживание в которой обойдется в 2000 гривен за сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.

7 дней пребывания в этой VIP-камере стоит 8000 гривен, месяц – 12 000 гривен.

В Лукьяновском СИЗО есть шесть VIP-камер (одна из них женская). Там стоят по четыре односпальных кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле 2020 года стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.