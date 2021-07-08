Лукьяновская площадь в Киеве может измениться до неузнаваемости: проект обновления придумали студенты. Фото

В Киеве студенты школы Урбанина разработали проект масштабной реконструкции Лукьяновской площади в центре города, которая страдает от большого количества транспорта и постоянных пробок. Авторы идеи даже предложили запретить автодвижение на одной из улиц, ведущих на площадь.

Об этом сообщили авторы проекту на своем официальном сайте. Урбанисты отметили, что концепция обновления площади разработали в сентябре 2020 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первое, что предложили авторы идеи – это навести порядок с хаотичным движения транспорта. Трамваи, автобусы, маршрутки, такси, частные авто вызывают постоянные пробки. К тому же уже вскоре у площади откроется новый ТРЦ, офисный центр, а это дополнительная нагрузка на дороги.

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"Чтобы убрать конфликты между различными видами транспорта, в первую очередь перекрываем прямой проезд через площадь по улице Дегтяревской, а на Ильенко у выхода из метро добавляем остановочные карманы. Во-вторых, создаем комфортный пересадочный узел. Для этого устраиваем на площади кольцевой разворот для общественного транспорта и перекрываем улицу Белорусскую для транзита частных автомобилей", – рассказали разработчики концепции.

Трамвайные пути, урбанисты предложили перенести на улицу Бердичевскую, а на улице Юрия Ильенко добавляем выделят полосы общественного транспорта. Также студенты предложили обустроить велодорожки вокруг площади и велохаб возле станции метро "Лукьяновская".

Среди нового разворотного кольца, эксперты по градостроительству решили обустроить дождливый бассейн, который будет поглощать воду после ливней, ведь на площади часто случаются настоящие потопы.

Также, студенты разработали прогулочный маршрут по бульвару улице Белорусской, который будет проходить от Юнит сити к кинотеатру "Киевская Русь".

"Таким образом, Лукьяновкая площадь получит новые функции, станет более инклюзивным и безопасной, и получит место для отдыха и проведения досуга", – отметили в урбанистической школе.

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