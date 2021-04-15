Локдаун в Киеве: в метро рассказали, как упал пассажиропоток

В Киеве после введения локдауна в столичном метрополитене в среднем люди совершают 270 тысяч поездок в день.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, в 2020 году ежедневно услугами подземки пользовались 1 миллион пассажиров. В 2019 году – 1,5 миллиона в день.

"Наши специалисты провели аналитику пассажиропотоков на станциях, совместно с полицией, которая проводит проверку спецпропусков обсудили работу вестибюлей. Такой режим работы в подземке применяется впервые, как для пассажиров, так и для предприятия, поэтому извините за определенные неудобства", – добавил Брагинский.

Отметим, ранее в киевском метрополитене сообщили, что оптимизируют графики движения поездов в период строгого локдауна.

При этом 14 апреля на входе в вестибюль станции метрополитена "Вокзальная" в час пик собралась большая очередь пассажиров.

Напомним, 5 апреля в Киеве вступили в действие строгие карантинные ограничения – общественный транспорт курсирует только по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью.