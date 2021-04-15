Локдаун у Києві: в метро розповіли, як впав пасажиропотік

У Києві після введення локдауну в столичному метрополітені в середньому люди роблять 270 тисяч поїздок на день.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, 2020 року щодня послугами підземки користувалися 1 мільйон пасажирів. У 2019-му – 1,5 мільйона на день.

"Наші фахівці провели аналітику пасажиропотоків на станціях спільно з поліцією, яка перевіряє спецперепустки, обговорили роботу вестибюлів. Такий режим роботи в підземці застосовується вперше, як для пасажирів, так і для підприємства, тому вибачте за певні незручності", – додав Брагінський.

Зазначимо, раніше в київському метрополітені повідомили, що оптимізують графіки руху поїздів у період суворого локдауну.

Водночас 14 квітня на вході до вестибюля станції метрополітену "Вокзальна" в годину пік зібралася велика черга пасажирів.

Нагадаємо, 5 квітня в Києві набрали чинності суворі карантинні обмеження – громадський транспорт курсує тільки за спецперепустками і тільки для працівників критичної інфраструктури.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня в зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою.