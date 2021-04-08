Локадун в Киеве: пассажиры ж/д поездов cкандалят и не хотят носить маски. Фоторепортаж

В Киеве из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 апреля ввели жесткий локдаун. Центральный железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский" продолжает работать, но правоохранители перешли на усиленный режим работы.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился в рейд вместе с правоохранителями, чтобы проверить, как люди соблюдают установленные карантинные ограничения.

Вокзал продолжает работать во время локдауна.

Отметим, что в целом люди соблюдают карантин.

Так, для того, чтобы граждане могли попасть на территорию вокзала, им в обязательном порядке измеряют температуру. Это занимает меньше двух секунд, а поскольку ввели локдаун и людей стало значительно меньше, то очередей на входе, как это было в прошлом году, практически нет.

Количество пассажиров упало.

Людей на вокзале мало.

На входе в помещение вокзала меряют температуру.

При этом стражей порядка на территории самого вокзала стало значительно больше. Кроме полиции, среди патрулей можно было заметить сотрудников Национальной гвардии. По словам правоохранителей, их работа, прежде всего, направлена на разъяснение важности соблюдения карантина, а не на наказание виновных.

Патрули встречают приезжих и проверяют соблюдение карантина.

Нарушители без масок.

Приезжие после замечания сразу же надевают маски.

"Люди должны понимать, что прежде всего это касается их здоровья и жизни. Заметив нарушителей, в большинстве случаев мы ограничиваемся замечаниями и разъяснительными беседами. Чаще всего у людей маски опущены на подбородок, а вообще без них могут быть те, кто только сошел с поезда", – рассказали в полиции.

Нарушают пассажиры, которые приезжают на вокзал.

Чаще всего полиция предупреждает людей.

Нарушителей могут предупредить.

Правоохранители добавляют, что в отдельных случаях граждане могут идти на конфликт, в частности отказываются использовать средства индивидуальной защиты.

На входе в вагон пассажирам меряют температуру.

Нарушителям чаще всего делают замечания.

Меры безопасности усилены.

"Бывает, что пассажиры начинают ругаться, кричать на полицейских или отказываются носить маски. Кто-то заявляет, что не верит в карантин, а кто-то – что уже переболел В таких случаях мы вынуждены составлять админпротоколы", – добавил один из правоохранителей.

Пассажиры начинают соблюдать дистанцию после замечания.

По словам полицейских, наибольшее количество нарушений фиксируется вечером в пятницу и на выходных, когда люди выезжают на отдых.

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