Локадун у Києві: пасажири залізниці cкандалять і не хочуть носити маски. Фоторепортаж

У Києві через зростання захворюваності COVID-19 з 5 квітня ввели жорсткий локдаун. Центральний залізничний вокзал "Київ-Пасажирський" продовжує працювати, але правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

Кореспондент OBOZREVATEL вирушив у рейд разом із правоохоронцями, щоб перевірити, як люди дотримуються встановлених карантинних обмежень.

Вокзал продовжує працювати під час локдауну.

Відзначимо, що загалом люди дотримуються карантину.

Так, для того, щоб громадяни могли потрапити на територію вокзалу, їм обов'язково вимірюють температуру. Це забирає менш як дві секунди, а оскільки ввели локдаун і людей стало значно менше, то черг на вході, як це було торік, практично немає.

Кількість пасажирів впала.

Людей на вокзалі мало.

На вході до вокзалу міряють температуру.

При цьому правоохоронців на території самого вокзалу стало значно більше. Крім поліції, серед патрулів можна було помітити співробітників Національної гвардії. За словами поліцейських, їхня робота, передусім, спрямована на роз'яснення важливості дотримання карантину, а не на покарання винних.

Патрулі зустрічають приїжджих і перевіряють дотримання карантину.

Порушники без масок.

Прибулі з поїздів, після зауваження відразу ж надівають маски.

"Люди повинні розуміти, що передусім це стосується їхнього здоров'я і життя. Помітивши порушників, у більшості випадків ми обмежуємося зауваженнями та роз'яснювальними бесідами. Найчастіше в людей маски спущені на підборіддя, а взагалі без них можуть бути ті, хто щойно зійшов з поїзда", – розповіли в поліції.

Порушують пасажири, які приїжджають на вокзал.

Найчастіше поліція попереджає людей.

Порушників можуть попередити.

Правоохоронці додають, що в окремих випадках громадяни можуть іти на конфлікт, зокрема відмовляються використовувати засоби індивідуального захисту.

На вході до вагона пасажирам міряють температуру.

Порушникам найчастіше роблять зауваження.

Заходи безпеки посилені.

"Буває, що пасажири починають лаятися, кричати на поліцейських або відмовляються носити маски. Хтось заявляє, що не вірить у карантин, а хтось – що вже перехворів. У таких випадках ми змушені складати адмінпротоколи", – додав один із правоохоронців.

Пасажири починають дотримуватися дистанції після зауваження.

За словами поліцейських, найбільшу кількість порушень фіксують увечері в п'ятницю і на вихідних, коли люди виїжджають на відпочинок.

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