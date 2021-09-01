Линейки не для всех и строгие ограничения: как отметили день знаний в школах Киева. Фото

В Киеве в среду, 1 сентября, традиционно отмечают День знаний, но с учетом карантинных ограничений. В некоторых учебных заведениях столицы вообще отказались проводить праздничные линейки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В средней школе № 73, расположенной на Нивках, родители приводили детей к дверям, после чего школьников забирали учителя.

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Как рассказала нам мама ученицы киевского Лицея международных отношений №51, в этом году праздничные мероприятия проводились только для некоторых классов.

"Как и в прошлом году, линейка была только для учеников первых, пятых и одиннадцатых классов. Я считаю, что это правильно – меньше контакта с другими людьми", – подчеркнула киевлянка Елена.

В тех столичных школах, где решились отмечать День знаний, чаще всего линейки проводились только для учеников первых и выпускных классов.

В частности, в школе № 44, расположенной в Голосеевском районе, праздничные мероприятия продлились меньше 10 минут.

В тоже время в школе № 52, расположенной в Соломенском районе столицы, линейку для школьников провели с участием родителей. При этом большинство присутствовавших не соблюдали карантинные ограничения.

Напомним, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в них, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице к 1-му сентября цены на цветы повысились на 20-30 гривен за одну веточку. При этом продавцы жалуются на отсутствие клиентов.