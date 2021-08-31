В Киеве школы будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Родительские собрания будут проводиться только онлайн

С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Родительские собрания должны проводиться только в онлайн режиме.

Так, запреты для "зеленого" уровня предусматривают:

  • проведение массовых мероприятий без надетых всеми участниками защитных масок;

  • вход группами и массовое пребывание родителей в учебных заведениях;

  • индивидуальное посещение заведений родителями;

  • вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

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Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровней предусматривают:

  • посещение учебных заведений соискателями и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;

  • посещение учебных заведений учащимися, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала из-за контакта с лицом, больным СOVID-19;

  • проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей):

  • посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

  • индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа);

  • образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учащихся превышает проектную мощность заведения.

Запреты для "красного" уровня предусматривают посещение учебных заведений независимо от форм собственности учащимися, кроме:

  • учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;

  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

  • соискателей, которые участвуют в аттестации;

  • лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

При этом более чем у 80% персонала заведения должен быть документ о полном курсе вакцинации.

Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, независимо от форм собственности, и инклюзивно-ресурсные центры.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как школы Украины будут работать с 1 сентября. В частности, это касается формы обучения, карантинных правил и даты каникул.

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