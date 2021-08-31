В Киеве школы будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе
С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Родительские собрания должны проводиться только в онлайн режиме.
Так, запреты для "зеленого" уровня предусматривают:
проведение массовых мероприятий без надетых всеми участниками защитных масок;
вход группами и массовое пребывание родителей в учебных заведениях;
индивидуальное посещение заведений родителями;
вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).
Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровней предусматривают:
посещение учебных заведений соискателями и проведение массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;
посещение учебных заведений учащимися, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала из-за контакта с лицом, больным СOVID-19;
проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей):
посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа);
образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учащихся превышает проектную мощность заведения.
Запреты для "красного" уровня предусматривают посещение учебных заведений независимо от форм собственности учащимися, кроме:
учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;
учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
соискателей, которые участвуют в аттестации;
лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.
При этом более чем у 80% персонала заведения должен быть документ о полном курсе вакцинации.
Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, независимо от форм собственности, и инклюзивно-ресурсные центры.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, как школы Украины будут работать с 1 сентября. В частности, это касается формы обучения, карантинных правил и даты каникул.