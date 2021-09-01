В Киеве к 1 сентября взлетели цены на цветы: продавцы жалуются на отсутствие клиентов. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Самые дешевые цветы у уличных торговцев

В Киеве к 1 сентября цены на цветы повысились на 20-30 гривен за одну веточку. При этом продавцы жалуются на отсутствие клиентов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Цветочных магазинах отсутствует ажиотаж, а клиенты узнав о расценках чаще всего уходят.

Продавцы жалуются на отсутствие клиентов.
Цены в среднем повысились на 20-30 гривен.
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"В этом году цены выросли примерно также, как это было и 8 марта – на 20-30 гривен. Люди приходят и узнав о стоимости начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем не много", – рассказала продавщица, которая работает возле станции метро "Дарница".

Стоимость букетов от 250 до 450 гривен.

Она добавила, что торговцы вынуждены повышать стоимость цветов, так как закупочные цены этой осенью тоже выросли.

Отметим, в среднем стоимость одной розы колеблется от 70 до 100 гривен, в зависимости от размера и сорта цветка. Готовые букеты – от 250 до 450 гривен в зависимости от количества цветов и размера.

Ажиотажа в цветочных магазинах нет.
Закупочные цены на цветы повысились.

В то же время, стоимость цветов у бабушек, которые сидят на остановках, значительно меньше. В частности, астры стоят по 10 гривен за веточку, а букет от 100 до 130 гривен.

Дешевле всего покупать цветы у бабушек на остановках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.

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