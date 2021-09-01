В Киеве к 1 сентября взлетели цены на цветы: продавцы жалуются на отсутствие клиентов. Фото

В Киеве к 1 сентября цены на цветы повысились на 20-30 гривен за одну веточку. При этом продавцы жалуются на отсутствие клиентов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Цветочных магазинах отсутствует ажиотаж, а клиенты узнав о расценках чаще всего уходят.

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"В этом году цены выросли примерно также, как это было и 8 марта – на 20-30 гривен. Люди приходят и узнав о стоимости начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем не много", – рассказала продавщица, которая работает возле станции метро "Дарница".

Она добавила, что торговцы вынуждены повышать стоимость цветов, так как закупочные цены этой осенью тоже выросли.

Отметим, в среднем стоимость одной розы колеблется от 70 до 100 гривен, в зависимости от размера и сорта цветка. Готовые букеты – от 250 до 450 гривен в зависимости от количества цветов и размера.

В то же время, стоимость цветов у бабушек, которые сидят на остановках, значительно меньше. В частности, астры стоят по 10 гривен за веточку, а букет от 100 до 130 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов. Для того, чтобы попасть в учебные заведения, родители учеников должны будут предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест на входе.