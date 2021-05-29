Лимузин Щербицкого и Ford 1912-го года: в Киеве показали уникальные автомобили из прошлого. Фото, видео

В Киеве 28 мая стартовал крупнейший технический фестиваль OldCarLand. Сотни старинных машин выставили среди десятков самолетов в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился на выставку и узнал чем уникальные авто, которые показали киевлянам и гостям столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автолюбителям и ценителям красоты и истории науки и техники здесь будет интересно. Здесь представлены авто с начала ХХ века. Таких на наших улицах не увидишь.

Ford Т 1912 приехал на фестиваль из Львова. Автомобиль отличается тем, что его выпустили за год до серийного производства. У машины карбидные фонари, деревянные колеса и характерный звук двигуна.Вин очень громкий. Именно эта модель благодаря невысокой цене стала самой массовой в мире в начале XX века. Их продали более 15 миллионов единиц.

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На мероприятии представили советский лимузин ЗИЛ-115, которым возили своего времени руководителя советской Украины Владимира Щербицкого. Эта машина ручной сборки имеет немало интересных технических решений и более 10 слоев заводской краски.

Также в центральной экспозиции - автомобили марки ЗИЛ, "Чайка", которых выпустили не более сотни. На таких лимузинах ездила советская партийная элита. Похожие авто коллекционировал президент беглый Виктор Янукович. Он держал коллекции на территории Межигорья.

Кроме авто, на выставке показали мопеды советской эпохи, которые выпускались в Украине.

Экспозиция людям нравится. Сюда приходят делать яркие Селфи целыми семьями.

Выставка продлится до 30 мая. Стоимость входного билета 150 грн. Для детей до 12 лет, участников АТО / ООС вход бесплатный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице дедушка живет в стареньких "Жигулях" и постоянно клянчит деньги у водителей. Он стал звездой соцсетей, а ролики с его участием набирают тысячи просмотров.