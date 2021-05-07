Лидером по нарушениям языкового закона стал Киев, – Креминь

В первом квартале 2021 года в Киеве зафиксировали 327 нарушений языкового закона.

Как сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, всего в Украине за этот период зарегистрировали 1129 обращений, передает издание "Фокус".

"Во-первых, активность в регионах свидетельствует как о нарушениях, так и о добросовестности отдельных граждан. Во-вторых, нашими заявителями в большинстве своем являются жители областных центров. Среди лидеров – город Киев, где зафиксированы 327 нарушений, но из сельской местности не поступило ни одного обращения. Это подтверждает, что там люди разговаривают на украинском языке", – отметил Креминь.

Напомним, 16 января 2020 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она обязывает сферу обслуживания общаться с клиентами исключительно на государственном языке.

Документ стал обязательным для выполнения еще в июле 2019 года, но бизнесу дали время подготовиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вступлению в силу языкового закона Украину накрыли скандалы. Некоторые недовольные швыряли мелочью в лицо другим, грубили и даже угрожали в соцсетях.