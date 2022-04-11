Котенок, которого спасли в разрушенной Бородянке, нашел новый дом. Фото и видео

Котенок, которого спасатели нашли среди развалин многоэтажки в Бородянке Киевской области, обрел новый дом. Его забрала себе сотрудница ГСЧС Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Пушистого малыша назвали в честь города, в котором его спасли – Шпуля Бородянская (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"То, что мы уже победили похитителей стиральных машинок и тостеров – свершившийся факт. Пока россияне выносили награбленное имущество из наших домов, мы спасали людей и животных. Вот этот маленький, но очень громкий котенок был найден на руинах одной из многоэтажек в Бородянке. Одинокий и напуганный, он очень хотел жить и в конце концов дождался своих спасителей. Можно сказать, что Шпуля Бородянская, как ее в итоге назвали спасатели, вытащила счастливый билет в новую жизнь", – рассказали в ГСЧС.

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Спасатели уточнили, что Шпуля живет в кабинете спасательницы-медика из Киева, которая и забрала ее 6 апреля из Бородянки и уже не расстается с ней.

Напомним, в Бородянке Киевской области во время поисковых работ среди развалин многоэтажки бойцы ГСЧС нашли и спасли маленького котенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого оставили хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру.