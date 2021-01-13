Коронавирусом в Киеве заразились 906 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:53, 13.01.2021 Обновлено: 09:36, 13.01.2021

За минувшие сутки, 12 января, коронавирусом в Киеве заразились 906 человек.

В Киевской области зафиксировали 280 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 119 392 человека, в области – 64 264 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 128 человек (+13 за сутки), вылечились 44 828 пациентов (+848). Продолжают бороться с вирусом 72 436 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6409 – обнаружены за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Украинцы будут по-новому платить за газ: Шмыгаль рассказал о результатах встречи с "Нафтогазом"

Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Знаковое интервью о генерале Назарове

В сети найдены видео, которые подтверждают плагиат известного номера с Зеленским в "Квартале 95"

Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком