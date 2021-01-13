Коронавирусом в Киеве заразились 906 человек за сутки

За минувшие сутки, 12 января, коронавирусом в Киеве заразились 906 человек.

В Киевской области зафиксировали 280 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 119 392 человека, в области – 64 264 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 128 человек (+13 за сутки), вылечились 44 828 пациентов (+848). Продолжают бороться с вирусом 72 436 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 13 января, в Украине официально подтверждено 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6409 – обнаружены за прошедшие сутки, скончались еще 195 человек.