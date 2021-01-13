Коронавірусом у Києві заразилися 906 осіб за добу

За минулу добу, 12 січня, коронавірусом у Києві заразилося 906 осіб.

У Київській області зафіксували 280 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 119 392 людини, в області – 64 264 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 2 128 осіб (+13 за добу), вилікувалися 44 828 пацієнтів (+848). Продовжують боротися з вірусом 72 436 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок середи, 13 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. З них 6409 – виявлено за минулу добу, померли ще 195 осіб.