Константин Усов раскрыл схемы "маршруточной" мафии в Киеве. Эксклюзив

На сегодняшний день в Киеве действует 150 маршрутов, на которых в режиме маршрутного такси осуществляют перевозки около полутора тысяч автобусов. Но, к сожалению, транспорт, который перевозит киевлян и гостей столицы, не соответствует установленным нормам. В частности, пассажиров ездят на старых и опасных маршрутках.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов рассказал, как столичные власти работают над реформой перевозок в городе и о борьбе с транспортной мафией.

Считаете ли вы введение инспекции маршруток удачным решением? Какие результаты ожидаете от этого?

Ровно месяц назад Коммунальная служба перевозок начала делать то, что не делала 7 лет подряд, – стала по-настоящему проверять столичные маршрутки.

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На дорогах Киева перевозки горожан осуществляет куча хлама, от которого надо избавиться, заменив его на полноразмерный, комфортный транспорт. Мы хотим убрать маршрутки с городских дорог. Для этого город изменил условия конкурса для осуществления пассажирских перевозок и выдвинул конкретные условия перевозчикам: соблюдение температурного режима, отсутствие шумового и визуального загрязнения в салоне, приспособления автобуса для маломобильных групп населения, информационный плакат с информацией о водителе, перевозчике и контактами для обращений, обслуживание пассажиров на государственном языке и тому подобное.

Тем, кто пока ездит по действующим договорам, мы предложили подписать дополнительные соглашения, которые содержат большинство этих требований. На более половины маршрутов – 79 из 150 – уже подписаны новые договоры.

Те, кто не согласился, всеми средствами пытаются сорвать нашу реформу. Маршруточная мафия воюет с нами в трех плоскостях: физическое насилие, юридические диверсии и информационные атаки на менеджеров города. Тратят много времени, сил и финансов.

Это те перевозчики, бенефициары которых в традициях 90-х устраивали стрельбу под Броварами, отправляли бойцов срывать конкурс перевозчиков, а сейчас организуют блокировки коммунального транспорта, нападения на автобусы с молотками, вооруженные нападения на водителей и грязные публикации в СМИ. И это те перевозчики, которые через ручные суды хотят запретить городу делать проверки и расторгать договоры.

Летом город освободил из-за потери доверия весь состав Коммунальной службы перевозок, после чего начался аудит КСП. Во время проведения аудита обнаружились многочисленные нарушения в отношении конкурсных документов прошлых лет. Нарушители ради победы на конкурсах действовали по отработанной схеме:

1. На конкурс подавались документы о том, что в случае победы перевозки будут осуществляться хорошими транспортными средствами.

2. На каждый из различных маршрутов подавались одни и те же автобусы в ограниченном количестве с одинаковыми госномерами.

3. Дублирование представленных автомобилей не проверялось. Мафии везде доставалась безосновательная победа, простые же перевозчики и "Киевпастранс" системно проигрывали.

4. На маршрут вместо обещанного транспорта выходили ржавые жестянки.

5. Нормальные автобусы, имеющиеся в ограниченном количестве, в качестве ширмы, использовались для победы в следующих конкурсах.

В результате, сегодня на улицах Киева вместо нормальных автобусов, которые должны были ездить согласно представленным документам, ездят ржавые "Богданы".

Как известно, городские власти недавно заменили перевозчиков сначала на 21, а потом еще на 8 маршрутах. Можно ли получить полный перечень этих маршрутов, названия перевозчиков, которых сняли, и тех, на которых их заменили?

Из 21 маршрута, по которому город расторг договоры с частными перевозчиками, 16 заменено силами КП "Киевпастранс". Это маршруты 157, 177, 178, 181, 182, 523, 542, 586, 575, 151, 410, 582, 249, 514, 498 и 228.

Эти маршруты, которые к моменту передачи в руки маршруточной мафии были флагманскими для "Киевпастранса", начинают свое юридическое возвращение к магистральному коммунальному перевозчику. После этого еще 5 было замещено силами перевозчика, заключившего с городом дополнительное соглашение и предложившего для замещения подвижной состав 2020-2021 гг. выпуска. По еще семи идет юридическое оформление документов о расторжении соглашений, и они, вероятно, будут возвращены КП "Киевпастранс".

Коммунальному перевозчику и большим автобусам настало время вернуть первенство.

Уже к концу месяца будет объявлен следующий конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах общего пользования.

За счет какого подвижного состава заменили снятые маршрутки на автобусы? Не пострадали ли от перераспределения другие маршруты города, которые не менее важные для киевлян?

На эти маршруты КП "Киевпастранс" вывел резервный подвижной состав. С других маршрутов автобусы не снимали.

По состоянию на сегодня на "отобранных" маршрутах работают не только автобусы "Киевпастранса", но и частной компании ООО "Транссити". Почему эта компания не называется городской властью?

Городу не важны названия конкретных компаний. Нам важно, выполняет перевозчик наши стандарты и обеспечивает ли он качественную перевозку киевлян. На пяти из 21 маршрута вместо устраненных нарушителей начали работать частные перевозчики.

По закону, организатор может заключить временный договор с перевозчиком, который имеет подвижной состав, отвечающий всем условиям на срок не более 3 месяцев. За это время будет проведен новый конкурс. Он будет объявлен уже до конца октября. И любой перевозчик, который временно обеспечивает перевозку, не будет иметь на конкурсе никакого преимущества.

Аудит продолжается, и в случае дальнейших расторжений договоров, дефицит может быть компенсирован другими перевозчиками, которые выразят желание и готовность сделать это на временной основе с полным выполнением требований города.