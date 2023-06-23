Комаровский рассказал, угрожает ли Киеву возможный взрыв на Запорожской АЭС

Взрыв на Запорожской АЭС, если его устроит страна-агрессор РФ, точно не угрожает Киеву. При этом принимать соответствующие медпрепараты при теракте нужно ответственно.

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Об этом рассказал украинский врач Евгений Комаровский, передает телеканал Киев. Он дал свои рекомендации жителям столицы.

"Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А те, кто рядом, должны быть максимально эвакуированы и находиться в помещении", – сообщил Комаровский.

Кроме того, врач призвал с ответственностью принимать медицинские препараты, которые используются при выбросах радиации.

"Нет такой магической пилюли, которая может спасти от радиации. Еще раз обращаю внимание: выбрасывать йодид калий не надо. Он в любом случае используется только тогда, когда идет речь о взрыве на работающем реакторе. В Украине есть станции с такими реакторами, а от врагов можно ждать все, что угодно. Только не глотайте этот йод без прямого указания власти: "Произошел взрыв, есть угроза, примите столько-то", – резюмировал Комаровский.

Напомним, в своем видеообращении 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ может готовить теракт на Запорожской АЭС. У разведки есть данные, что оккупанты рассматривают такой сценарий и готовятся к совершению очередного преступления, последствия которого будут катастрофическими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали советы, что делать в случае радиационной аварии.

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