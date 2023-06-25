Грозы и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 25 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 25 июня, днем кое-где грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 25 июня. Облачно с прояснениями, дожди, днем грозы. Температура по области днем 20-25°С; в Киеве днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни на Киевщине характер погоды изменится. Температура воздуха ощутимо снизится, в следующие несколько дней ожидаются дожди с грозами.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 июня в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром будет идти дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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