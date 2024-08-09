Кличко встретился в Киеве с ветеранами-спортсменами, которые будут участвовать в Играх непокоренных

Городской голова Киева Виталий Кличко в столичной мэрии встретился и пообщался с 8 ветеранами-спортсменами, киевлянами, участниками национальной сборной Игр непокоренных.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

В феврале 2025 года Украина уже в пятый раз примет участие в этих играх. На этот раз они пройдут в канадском Ванкувере. Украинская команда состоит из 35 спортсменов-военнослужащих, получивших разные ранения во время российско-украинской войны с 2014 года.

"В прошлом году на Играх непокоренных в немецком Дюссельдорфе Украина завоевала 34 медали. Из них 12 – золотых! Это лучший результат в истории Игр. Украинские ветераны в очередной раз показали свою волю к победе, свою силу и прославили нашу страну. Участие в следующих Играх, в феврале 2025 года, примет 550 участников из 25 стран. И эти Игры станут уже пятыми для Украины. Учитывая достижения украинских спортсменов, Фонд Игр непокоренных увеличил квоту для нашей команды – с 25 до 35 участников. Уверен, что своим примером ветераны-военнослужащие вдохновляют украинцев на борьбу против агрессора. И это очень важно!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил военных за защиту Украины, за волю к победе – и в спорте, в частности! И пожелал побед на Играх непокоренных.

Также мэр Киева обсудил с ветеранами-военнослужащими вопросы инклюзивности и доступности в столице и пригласил их к сотрудничеству с городскими властями в этом вопросе.