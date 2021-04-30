Кличко рассказал, когда школьники Киева уйдут на каникулы

В Киеве учебный процесс в школах не будут продлевать на лето. Учащиеся уйдут на каникулы в конце мая.

Как сообщил Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 30 апреля, в столице откроют все школы и садики 5 мая.

"Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", – сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

"Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания – обращайтесь к семейному врачу. И объясняйте детям о необходимости соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям. Многие из них начали болеть в более тяжелой форме и с осложнениями", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киеве власти приняли решение об ослаблении карантинных ограничений в столице с 1 мая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев с полуночи 1 мая будет переведен из "красной" в "желтую" карантинную зону.