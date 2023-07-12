Кличко рассказал, что будет с мостом Патона и когда начнется ремонт моста Метро

В 2024 году в Киеве планируется начать противоаварийные работы на мосту Метро. Также ожидается, что "не за горами" реконструкция моста Патона, переданного под проект "Большое строительство".

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает издание Бабель. На время работ полностью путепроводы не будут перекрывать.

"В аварийном состоянии сейчас мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной, таких мостов было всего несколько в СССР. Перестроить его – большой вызов. Но мы уже разрабатываем проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту. И планируем начать его обновление в следующем году", – отметил Кличко.

По его словам, во время проведения работ путепровод полностью перекрывать не будут, потому что "это одна из ключевых транспортных артерий города".

Мэр напомнил, что в аварийном состоянии находится и мост Патона, который два года назад был передан на баланс Министерства инфраструктуры под "Большое строительство". Он выразил надежду, что "его реконструкция не находится за горами".

"Этот объект – памятник архитектуры, и там много нюансов, в том числе из Минкультуры, которые государство может решить максимально быстро", – добавил Кличко.

Также глава КГГА прокомментировал съезд на Днепровскую набережную с Дарницкого моста, который был недавно открыт. По его словам, на путепроводе еще не закончены все необходимые работы. На нем нет полноценных пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.

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