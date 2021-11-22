Кличко рассказал, когда Киев выйдет из "красной" зоны карантина

В Киеве наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Если положительная динамика сохранится, то столица может в ближайшее время перейти в "оранжевую" зону.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает телеканал "Киев". Глава КГГА призвал жителей города соблюдать карантинные ограничения.

"Я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из "красной" зоны и перейти в "оранжевую". Но тем не менее, это не дает нам права расслабляться – болезнь есть, и она несет опасность", – констатировал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что заполненность больниц больными COVID-19 составляет 58%. Этот показатель немного меньше, чем в предыдущие недели.

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Напомним, в столице 21 ноября зарегистрировали 559 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 545 киевлян, умерли – 46.

Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7 464 граждан. Среди новых больных – 579 детей и 74 медика. Госпитализировали 2 501 человек, летальных случаев – 326. На утро 22 ноября общее количество заражений достигло 3 340 407 человек, выздоровели – 2 773 490.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 22 ноября, возобновилось очное обучение в школах. Это коснулось учеников все классов.