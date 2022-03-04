Кличко рассказал, как Киев готовится дать отпор российским оккупантам. Видео

Киев продолжает укрепляться, чтобы дать отпор российским оккупантам. Оборонять столицу от врага будут не только ВСУ и правоохранители, но и бойцы теробороны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить в условиях военного времени (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Киев укрепляется, чтобы обороняться при атаке врага. Сегодня проехался по некоторым блок-постам, возведенным для обороны города. Бойцы вооруженных сил, тероборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу-сердце Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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