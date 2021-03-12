Кличко призвал сократить рабочий день в Киеве из-за непогоды

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 12 марта, обратился к руководителям предприятий и организаций столицы с предложением сократить рабочий день из-за непогоды.

Как заявил глава КГГА во время онлайн-брифинга, в столице ожидается сильный ветер, снижение температуры и возможен снегопад.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды", – сказал Кличко.

Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы, у которых нет острой необходимости ехать в город, остаться дома.

Отметим, что 12 марта в Киеве из-за погодных условий приспустили самый большой флаг Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 12 марта, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.