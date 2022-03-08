Кличко поздравил украинских защитниц с 8 марта

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с 8 марта женщин-военных, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Видео с поздравлением мэр столицы разместил в своем Telegram-канале. Градоначальник подарил защитницам тюльпаны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"С праздником весны вас, наши лучшие, красивые и надежные! И те, кто сегодня защищает Украину, и те, кто обеспечивает тыл и прижимает к сердцу наших детей", – подчеркнул Кличко.

Отметим, ранее в сети появились патриотические открытки, посвященные 8 марта. Мужчины поздравляют украинок с праздником, даже несмотря на войну.

Видео дня

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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