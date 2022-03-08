''Все уничтоженные враги – для тебя'': в сети появились патриотические открытки с 8 Марта. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В сети появились патриотические открытки с 8 марта. Мужчины поздравляют украинок с праздником даже несмотря на войну.

Подборку открыток для украинок опубликовали на телеграмм-канале Киев Оперативный.

"Искренне поздравляем всех женщин с праздником весны! А также некоторых "мужчин", которые покинули свою страну, когда она больше всего в вас нуждалась", - отметили авторы канала.

Видео дня

Свою коллекцию поздравительных открыток для женщин подготовило и издание "Новое Время".

"С такими защитниками права девушек точно не пострадают", - заверили в издании.

Креатив украинцев не имеет границ. На открытках находят отображение даже новости последних дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянки также получат подарок к празднику: "Аэрофлот" с 8 марта отменяет все рейсы из РФ.