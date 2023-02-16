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Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
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Кличко показал Мелани Жоли последствия российских обстрелов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, посетившей Украину. Городской голова показал ей последствия ракетных атак со стороны страны-террориста РФ на столицу.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он поблагодарил за помощь, оказываемую народом и правительством Канады для нашей страны.

"Встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Показал ей последствия российских атак на Киев, которые несут разрушения и смерти мирных украинцев. Поблагодарил правительство и граждан Канады за помощь Украине – военную, финансовую, гуманитарную. Подчеркнул, что нам очень важно как можно быстрее получить новую. партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", – написал Кличко.

Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото
Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото
Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото
Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото

Напомним, в Киеве продолжают ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате обстрелов со стороны страны-террориста РФ в 2022 году. Так, специалисты завершили восстановление 11 из 17 жилых высотных домов. В частности, в Шевченковском районе Киева завершили ремонтные работы в двух многоэтажных домах, поврежденных в результате российских обстрелов в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил от немецких партнеров 7 полицейских автомобилей, 4 автомобиля для "Киевзеленстроя", чтобы ухаживать за столичными парками и скверами и микроавтобус для боевого дежурства "Киевской службы спасения". А Дания передала Киеву 8 мощных генераторов.

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