Кличко показал министру иностранных дел Канады последствия российских обстрелов по Киеву. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, посетившей Украину. Городской голова показал ей последствия ракетных атак со стороны страны-террориста РФ на столицу.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он поблагодарил за помощь, оказываемую народом и правительством Канады для нашей страны.

"Встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Показал ей последствия российских атак на Киев, которые несут разрушения и смерти мирных украинцев. Поблагодарил правительство и граждан Канады за помощь Украине – военную, финансовую, гуманитарную. Подчеркнул, что нам очень важно как можно быстрее получить новую. партию вооружения, о предоставлении которого приняла решение Канада", – написал Кличко.

Напомним, в Киеве продолжают ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате обстрелов со стороны страны-террориста РФ в 2022 году. Так, специалисты завершили восстановление 11 из 17 жилых высотных домов. В частности, в Шевченковском районе Киева завершили ремонтные работы в двух многоэтажных домах, поврежденных в результате российских обстрелов в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил от немецких партнеров 7 полицейских автомобилей, 4 автомобиля для "Киевзеленстроя", чтобы ухаживать за столичными парками и скверами и микроавтобус для боевого дежурства "Киевской службы спасения". А Дания передала Киеву 8 мощных генераторов.

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