В Киеве восстановили 11 из 17 многоэтажек, поврежденных в результате российских обстрелов – КГГА

В Киеве продолжают ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате обстрелов со стороны страны-террориста РФ в 2022 году. Так, специалисты завершили восстановление 11 из 17 жилых высотных домов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономики и инвестиций КГГА. Остальные многоэтажки планируют отремонтировать в первом полугодии 2023 года.

"По результатам обследования было установлено 17 наиболее поврежденных жилых многоэтажек. В 2022 году на техническую экспертизу и восстановление этих домов из резервного фонда бюджета Киева было направлено 407,5 млн грн. Еще в шести многоэтажных домах восстановительные работы планируется завершить в первом полугодии текущего года. На это в городском бюджете предусмотрено 159,5 млн грн", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе уточнили, что работы планируют завершить в домах, расположенных по таким адресам: ул. Глубочицкая, 13, секция 7; ул. Глубочицкая, 13, секция 3; просп. Свободы 8/28; ул. Межевая, 24; ул. Межевая, 26; ул. Остапа Вишни, 7

В КГГА добавили, что по состоянию на начало января 2023 года в Киеве восстановлено 121 из 145 объектов социальной инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий. В частности, отремонтированы 47 школ, 28 детских садов и 46 других объектов, среди которых заведения здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и профессионального образования

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева завершили ремонтные работы в двух многоэтажных домах, поврежденных в результате российских обстрелов в марте 2022 года. В ближайшее время жители смогут вернуться в свои квартиры.

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