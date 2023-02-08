Киев получил полицейские авто, коммунальную технику и генераторы от международных партнеров, – Кличко

Киев получил от немецких партнеров 7 полицейских автомобилей, 4 автомобиля для "Киевзеленстроя", чтобы ухаживать за столичными парками и скверами и микроавтобус для боевого дежурства "Киевской службы спасения". А Дания передала Киеву 8 мощных генераторов.

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Сегодня мэр Киева Виталий Кличко передал технику столичным полицейским и коммунальщикам.

"Сегодня мы передаем патрульной полиции Киева 7 полицейских автомобилей Volkswagen Transporter, которые получили от наших немецких партнеров. Эти авто Киеву передало Министерство внутренних дел, спорта и интеграции Федеральной земли Бавария", – сказал мэр столицы.

"Еще две недели назад эти автомобили обеспечивали правопорядок на юге Германии, а в последующие несколько дней вступят на службу в патрульной полиции столицы Украины. Автомобили оборудованы специально для нужд патрульной полиции, имеют все необходимое для эффективного выполнения служебных задач полицейскими", – отметил Кличко.

Немецкие партнеры передали технику и киевским коммунальщикам. Современные автомобили поступили от города-побратима Киева – Мюнхена. Это – 4 авто FIAT DOBLO VW CADDY, которые будут использоваться "Киевзеленстроем" при уходе за столичными парками и скверами. А также микроавтобус MERCEDES SPRINTER, который вступит в боевое дежурство в КАРС "Киевская служба спасения".

Также сегодня предприятию "Киевтеплоэнерго" передали 8 мощных генераторов от датских партнеров – города-побратима Оденсе. Их установят в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение в доме киевлян при отключениях электроэнергии.

Ранее – в конце прошлого года – Оденсе уже передавало столице 9 генераторов.

Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен отметил, что почти год назад, когда началось полномасштабное вторжение России, члены Ротари Клуба в городе-побратиме Киева Оденсе решили собирать средства для помощи Украине. И члены группы Ротари из Оденсе обратились к своим коллегам в Киеве. Сегодня есть результат этой работы.

"Я спросил у одного датского активиста – зачем вы это делаете, в чем ваша мотивация. И он сказал мне: "Мы должны. Ибо, когда наступает тьма, то нужны друзья". И это свидетельствует о том, что датчане и украинцы разделяют общие фундаментальные ценности – такие, как свобода, свобода, демократия и верховенство права. Это объединяет нас как в мирные времена, так и во времена войны. Ваша борьба – это также и наша борьба. И ваша свобода – это также и наша свобода", – сказал Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

Посол Королевства Дания отметил, что эти генераторы символизируют их поддержку украинского народа, с которым у них общие ценности. Он пожелал, чтобы генераторы помогали, освещали город Киев, придавая еще больше воодушевления и несокрушимости его жителям.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Германию и Данию, представителей "Оденсе Сити Ротари Клаб" и "Ротари Клуб Киев", а также всех международных партнеров за помощь Киеву и Украине в это сложное время.

Напомним, что Киев не прекращает оснащать инфраструктурные объекты и пункты обогрева столицы альтернативными источниками электроэнергии, оборудованием для обогрева. Всего с начала войны Киев также привлек и получил от европейских партнеров 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (2 из них в декабре отправили в Харьков, подвергающийся постоянным обстрелам) и 72 автобуса. А также – несколько сотен генераторов разной мощности.