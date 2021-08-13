Кличко показал, как завершают строительство парка на Троещине

В Киеве завершают строительство парка "Троещина". Его представят горожанам в конце августа.

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором показал процесс работ. Он отметил, что уже вскоре вдоль проспекта Романа Шухевича откроется новое место отдыха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Создавали парк в три этапа – в соответствии с количеством озер зеленой зоны. Первую очередь мы представили в октябре 2018 года, вторую – в июне 2020 года. И вот завершаем работы в пределах третьей очереди. А это – 4,4 гектара территории. Общая площадь зоны отдыха – 9,5 га", – подчеркнул мэр.

Видео дня

Он отметил, что сегодня в парке на финальной стадии работы по устройству дорожек с ФЭМ, установка скамеек и урн, обустройство освещения и полива.

В этой части зеленой зоны (третьей очереди) киевляне и гости Киева смогут насладиться амфитеатром, а также беседкой в крымско-татарском стиле. Также у третьего озера появится смотровая площадка и вымостки для рыбаков. Осуществят озеленение территории.

Кличко напомнил, что во время работ на первых двух очередях парка устроили пешеходные и велосипедные дорожки, установили скамейки и урны, систему видеонаблюдения и сигнальные кнопки, современное освещение территории и обустроили полив.

Также в парке есть детская площадка, площадки для воркаута, многофункциональное спортивное поле, шахматный павильон, площадка для выгула собак, беседка и смотровая площадка на воде, вымостки для рыбаков, современная общественная уборная.