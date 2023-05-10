Кличко показал, как отремонтировали три дома, поврежденные в результате российских обстрелов. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали три столичных дома, которые были повреждены в результате российских обстрелов. Кроме того, продолжаются ремонтные работы и на других объектах.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Строители делают все необходимое, чтобы киевляне могли вернуться в свои дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проверил, как отремонтировали еще 3 жилых дома из наиболее поврежденных российскими обстрелами. Восстановительные работы в доме на проспекте Свободы и двух домах на улице Межевой в Подольском районе завершены", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что эти 5-этажные дома, которые построили в 1960-х годах, были повреждены одновременно в марте 2022 года в результате обстрела оккупантов. Ракета взорвалась в нескольких метрах от зданий.

Взрывной волной и обломками выбило окна и балконные блоки, входные двери к подъездам. Были разрушены системы внутренних коммуникаций, конструкции кровли и крыши. Появились трещины на лестничных клетках и перегородках, стыках панелей, по углам построек внутри.

"На сегодняшний день дома полностью обновлены, имеют и современный утепленный фасад, в большинстве квартир сделали аварийный ремонт", – уточнил Кличко.

Кроме того, мэр проинспектировал восстановление двух многоэтажек на улице Глубочицкой. В один жилой дом российская ракета попала весной прошлого года, в соседний – летом.

"Работы там масштабные, потому что были значительные разрушения. Строители на этих объектах усиленно работают, чтобы завершить восстановительные работы к середине июля этого года. Восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов мы начали в начале лета прошлого года, в этом году – еще 3, которые я сегодня осмотрел", – отметил городской голова

Он также добавил, что многоэтажка, в которую на днях попали обломки российского дрона, также будет оперативно восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается строительство пешеходного моста из парка "Наталка" на Оболонский остров и обустройство его территории. Планируется, что в текущем году работы закончат и локацию откроют.

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