Кличко передал киевскому медцентру 65 ноутбуков Acer от меценатов

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представителем Acer Украина Евгением Смеляком передал одному из Медицинских центров реабилитации 65 современных ноутбуков от этой тайваньской компании. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Acer и мэрии Киева.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко рассказал в соцсетях.

"Уверен, что это оборудование станет полезным инструментом для пациентов и врачей, откроет доступ к необходимой информации, образовательных возможностей, коммуникации и психологической поддержки. В то же время ноутбуки будут помогать и в работе медперсонала", – отметил Кличко.

В медицинском центре сейчас идет капитальный ремонт. Виталий Кличко осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с защитниками, которые проходят реабилитацию.

Вместе с ним посетил медцентр и брат мэра Владимир Кличко.

"Спасибо представителям компании Acer в Украине и меценатам за продолжение поддержки украинцев. За усилия на актуальных потребностях общества, в частности в медицинской сфере и вопросе реабилитации раненых", – написал городской голова столицы.