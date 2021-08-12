Кличко – о Роланде Франко: был очень добрым, искренним и мудрым человеком

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти Роланда Франко – внука выдающегося украинского поэта, ученого и мыслителя Ивана Франко. Глава столицы отметил, что был знаком с ним лично.

Об этом Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он напомнил, что человек лишь несколько недель не дожил до заветной даты.

"Печально и больно терять самых преданных патриотов Украины... Буквально несколько недель не дожил до события, о котором так мечтал, – установление камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко, его внук Роланд Тарасович Франко. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично", – написал Кличко.

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"Также во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком. Светлая Вам память, Роланд Тарасович...", – отметил мэр столицы.

По его словам, столица, по обращению Международного фонда Ивана Франко, определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко установят на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому.