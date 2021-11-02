Кличко назвал сроки жесткого карантина в Киеве: очень сложный период

Украинская столица Киев пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом и усиленный карантин "красной" зоны, введенный 1 ноября, может продлиться еще месяц. Людей призывают соблюдать эпидемические правила и вакцинироваться.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24". Трансляция программы доступна на YouTube.

"Все зависит от динамики заболеваемости, заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", – пояснил глава Киева.

По его словам, если через две-три недели количество новых заражений COVID-19 и уровень госпитализаций снизится, то город приблизиться к критериям "оранжевой" карантинной зоны. Тогда столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение, стоит ли ослаблять некоторые ограничения.

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Отдельно Кличко заверил, что повлиять на ситуацию с заболеваемостью могут киевляне и гости столицы – если будут вакцинироваться и соблюдать все правила карантина. На заявления, мол, не нужно ли властям продлить график работы пунктов прививок или развернуть дополнительные места в больницах, мэр ответил, что это не от властей зависит.

"Понимаю, что никто не хочет быть в локдауне, а жить нормально. Да, мы можем сделать работу центров вакцинации круглосуточной или добавить коек в больницы. Но медики уже на грани людских возможностей. Ситуация действительно напряженная. У нас не хватает врачей", – почеркнул мэр столицы.

Напомним: 1 ноября Киев перешел в "красную" зону и в городе вступили в силу новые карантинные ограничения, которые в том числе затронули общественный транспорт. Чтобы свободно ездить в нем и посещать разные заведения, людям нужно иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Во время рейдов правоохранители выписывали админпротоколы, тогда как жители выстраивались в очереди, чтобы сделать прививку или тест. О происходящем в столице в первый день усиленного карантина читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября Киев побил рекорд по количеству смертей от коронавируса. Было зафиксировано 60 летальных исходов, всего за все время пандемии их подтверждено 6268.