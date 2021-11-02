Киев побил рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: какая ситуация в столице

Столица Украины Киев в первый день усиленных карантинных ограничений побила рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса. В понедельник, 1 ноября, эта болезнь унесла жизни 60 человек, в то время как предыдущий максимум был 54.

По суточному приросту новых заражений (+1738) город попал в пятерку регионов-лидеров. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения и СНБО.

На сегодняшний день в Киеве зафиксировано 261 535 всех случаев COVID-19, из которых 6268 – смерти, а 230 623 – выздоровления. Активными больными являются не менее 24 644 человек (прирост +521).

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За прошедшие сутки были госпитализированы еще 269 больных, а 94 выписаны. В настоящее время в киевских медучреждениях места для пациентов с коронавирусом заняты на 69,2% (4189 из 6050 отведенных).

Кроме этого, заполненность коек с кислородом составляет 73% – это почти 3,5 тыс. больных COVID-19 и более 400 с подозрением на инфицирование. Койкофонд в интенсивной терапии занят на 68% (375 из 553), к аппаратам ИВЛ подключены 260 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября Киев перешел в "красную" зону, в городе заработали усиленные карантинные ограничения. С утра понедельника там в транспорте и на улицах правоохранители проводили COVID-рейды, у людей проверяли документы о вакцинации или отсутствии заражения коронавирусом, на некоторых за нарушение выписывали штрафы.